وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام، وجاءت كالآتي:
المدرب: فيصل صيوان (الصليبخات )
في حراسة المرمى: فهد كرم (برقان)
الظهير الأيسر: مهدي القلاف (السالمية)
صانع الألعاب: محمد فلاح (الصليبخات )
الظهير الأيمن: علي أشكناني (خيطان)
الجناح الأيسر: ميثم دشتي (القرين )
الدائرة: وليد القلاف (العربي)
الجناح الأيمن: حامد مزعل (الصليبخات)
أفضل طاقم تحكيمي: (عبدالعزيز فيصل) - (فواز الرديني)