جو بايدن، نائب الرئيس أوباما سابقا، يتحدث حول الأوضاع الراهنة في العالم، وينتقد الرئيس ترامب لفشله في الاستجابة لتطلعات أبناء الطبقة المتوسطة.

تعليق لمجلة «فوربس» الأميركية بعدما احتلت المغنية بيونسيه المرتبة الأولى على قائمة المجلة لأكثر النساء ثراء في عالم الموسيقا للعام 2017.

الرئيس ترامب يرد على والد أحد الرياضيين الأميركيين الثلاثة، لاستهزائه بما فعله ترامب، عندما تدخل لدى السلطات الصينية لإطلاق سراح هؤلاء اللاعبين الذين زجت بهم الشرطة في السجن إثر سرقتهم متجرا في بكين.

«كان يتعين أن أدعهم في السجن»

«يبدو أنها اكتسبت هذه من عادة أبيها القديمة التي تخلى عنها فيما بعد»