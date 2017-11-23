استقبل الرئيس التنفيذي لشركة VIVA للاتصالات م.سلمان البدران، رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل وعضو لجنة التسويق بالاتحاد عبدالله الجيران ظهر أمس، حيث تباحث الطرفان خلال الاجتماع ابرز سبل التعاون واستمرار الشراكة بين اتحاد الكرة وشركة VIVA.

ووجه الشيخ أحمد اليوسف الشكر لشركة VIVA على رعايتها لأنشطة الاتحاد طوال السنوات الماضية، معربا عن أمنيته بأن يستمر هذا التعاون في المستقبل.

وأشاد اليوسف بالدور الكبير الذي يقوم به م.سلمان البدران من خلال حرصه على دعم الاتحاد بشكل خاص والأنشطة الرياضية بشكل عام.