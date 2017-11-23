طالب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أمس بضرورة العمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وجاء ذلك التصريح عقب لقاء الجريء مع سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري، حيث ناقش معه كيفية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.

وقال السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» بعد اللقاء إنه هنأه بمناسبة تأهل تونس إلى كأس العالم في كرة القدم (روسيا 2018) لتكون رابع منتخب عربي ينجح في حصد بطاقة التواجد في هذه المنافسة الضخمة.

وأضاف الظفيري أن تأهل المنتخب التونسي الى كأس العالم في روسيا يعد إنجازا يحسب للرياضة التونسية وللشعب التونسي ككل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها تونس في المرحلة الأخيرة إلا أن المنتخب التونسي استطاع أن يرسم البسمة على وجوه التونسيين.

واعتبر الظفيري أن هذا التأهل انجاز يسجل لكل الدول العربية وليس لتونس فقط، معربا عن الاستعداد لتدشين مرحلة من التعاون بين الكويت وتونس في المجال الرياضي وهو ما سيتم بعد حل المشاكل التي تشهدها الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف عنها.

من جهته أعرب الجريء عن سعادته بهذا التواصل العربي داعيا إلى عقد لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي الجانبين في المجال الرياضي.

وشدد على أن الرياضة التونسية تقف إلى جانب نظيرتها الكويتية في هذه المرحلة حتى يتم رفع الإيقاف الرياضي، مشيرا إلى التعاون الرياضي الكبير بين البلدين في مجال كرة القدم قبل الإيقاف وداعيا الجميع للوقوف إلى جانب الرياضة الكويتية من أجل رفع الإيقاف.

وكان المنتخب التونسي حصد بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018 عقب تعادله مع نظيره الليبي في ختام المنافسات الأفريقية التأهيلية للكأس.