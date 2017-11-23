يعقوب العوضي

لم يواجه كاظمة أي صعوبة في اجتياز عقبة الساحل بنتيجة ٤٢ -٢٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري دمج اليد، ورفع البرتقالي رصيده الى ١٣ نقطة بينما يبقى الساحل على رصيده السابق نقطة واحدة. أدار المباراة الحكمان فواز الخطيب وفواز الرديني.



ولم يقدم الساحل المستوى المأمول منه أمام احد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري وغابت عنه الروح القتالية.

وفي مباراة أخرى اقيمت أمس فاز برقان على النصر بنتيجة 32-25، ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة مشاركا السالمية في صدارة الترتيب العام مؤقتا، بينما بقي رصيد الخاسر عند 3 نقاط. أدار اللقاء الحكمان أحمد المطوع وأحمد الأحمد.



وفي سياق متصل، اغلق كاظمة صفقة التعاقد مع القوة الضاربة في القادسية سابقا علي الحداد اذ سينضم للبرتقالي في فترة التسجيل المقبلة في يناير.