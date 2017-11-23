أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي عن استمرار عمل الجهاز الفني في الإعداد والتجهيز للمباراة المرتقبة أمام كاظمة ضمن منافسات بطولة كأس ولي العهد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق اثر غياب بدر السماك الذي يعاني من تمزق في العضلة ومغادرة زميله فهد الرشيدي البلاد متوجها إلى السعودية، حيث يخضع هناك للعلاج والتأهيل نتيجة لشعوره بألم في الظهر اثر الإصابة التي تعرض لها والتي أثبتت الفحوصات الطبية أنه بحاجة إلى التقوية.

وأضاف: تركنا كجهاز إداري وفني للاعب غازي القهيدي مساحة كافية لتقرير إمكانية مشاركته من عدمها في اللقاء القادم، وذلك مراعاة لظروف زفافه حيث سيكون أمر مشاركته رهن رغبته الشخصية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عودة فهد مرزوق العتيبي إلى صفوف الفريق ستساهم بشكل كبير في تدعيم الخطوط.

وقال: الفريق يحتاج إلى رأس حربة وقد طرحنا الفكرة بصورة مبدئية على مجلس الإدارة الذي سينظر فيها ويحدد إمكانية التعاقد مع لاعب محلي يستطيع سد الفراغ والاستفادة من خدماته، لافتا إلى ان الفكرة لاقت قبولا إلا أنها مرهونة بتوافر العنصر المحلي القادر على التأقلم مع الفريق وتطبيق خطة الجهاز الفني.

ونفى الخالدي ان تكون هناك نية لفسخ عقد أي من المحترفين الحاليين الذين تمكنوا من التأقلم مع الفريق وتشكيل توليفة متجانسة قادرة على العطاء وتحقيق الأهداف المنشودة.