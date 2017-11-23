عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك يوسف عوض: إن الفريق سيفتقد خدمات المدافعين حسين الغريب وعلي عبدالرسول أمام العربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس سولي العهد الجمعة المقبل، وذلك بسبب عدم تعافيهما من الإصابة حتى الآن، مشيرا إلى أن الظهير الأيسر مهند الأنصاري جاهز للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة ودخوله التدريبات بشكل طبيعي في الأيام الماضية إلا أن مشاركته في المواجهة تبقى بيد المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا.

وبين عوض أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الفوز على الفحيحيل في الجولة الأولى لذلك سنلعب من أجل الفوز أمام الأخضر الذي نحترمه لكن إذا أراد الفريق بلوغ الدور نصف النهائي فعليه التفكير بتحقيق الفوز مهما كان المنافس.

وأضاف عوض أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم وظهر ذلك واضحا من خلال التدريبات اليومية، مبينا ان الفريق بدأ يستعيد مستواه خلال المباريات الماضية بفضل تضافر الجهود بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين بدعم من قبل مجلس الإدارة.