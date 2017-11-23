يفتتح بنك الكويت الوطني اليوم الخميس مركزا خاصا لاستقبال المسجلين في سباق المشي السنوي المقرر انطلاقه يوم السبت 9 ديسمبر المقبل، لتوزيع الأرقام على المتسابقين وتأكيد عملية تسجيلهم ومشاركتهم في السباق، وذلك بالقرب من المركز العلمي على شارع الخليج العربي من الساعة الواحدة ظهرا ولغاية العاشرة مساء.

ويتواجد عشرات المتطوعين من موظفي البنك الوطني في مركز التسجيل لغاية 7 ديسمبر لاستقبال المشاركين ومساعدتهم في إجراءات التسجيل وتوزيعهم على حسب الفئات العمرية الخاصة بالسباق.

ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق تتبع عدد خطواته ومشاركتها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على المسافة التي قطعها خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 12 عاما وما فوق، حيث سيتم في نهاية السباق تتويج المتسابقين العشرة الأوائل من الفئات الـ 10 المشاركة بحسب الأعمار من النساء والرجال. وفي خطوة غير مسبوقة، خصص بنك الكويت الوطني هذا العام فئة جديدة للمتسابقين ممن تجاوزوا 60 عاما من عمرهم وذلك بعد الإقبال الكبير الذي يشهده السباق سنويا من هذه الفئة. كما خصص البنك مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية والتنافسية للأطفال على هامش السباق.

ويقدم البنك الوطني في ختام السباق فرصا للفوز بسيارتي رينو جديدتين مقدمتين من مجموعة البابطين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة والمفاجآت الكبرى والسحوبات والمسابقات التفاعلية للمشاركين.

ويأتي هذا السباق في إطار الفعاليات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن السباق هذا العام يحمل شعارا جديدا بعنوان «نحن أقوى... مع كل خطوة»، وذلك بهدف التشجيع على الرياضة وأهمية التوعية الصحية التي يواصل البنك الوطني تبنيها ونشرها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.