نظم برنامج بطل بيننا بالتعاون مع لجنة الرياضة والمجتمع بنادي الكويت ورابطة السكر الكويتية بطولة السباحة تحت شعار السباحين يحاربون مرض السكر تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السكر وذلك في مجمع أحواض السباحة في نادي الكويت الرياضي وشارك في البطولة 80 سباحا من الفئات العمرية من 6 سنوات الى 14 سنة.

وذكرت البطلة بلسم الايوب من خلال لجنة الرياضة والمجتمع بنادي الكويت الرياضي ومشروع بطل بيننا نحن نعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة بشكل أساسي ونتعاون مع جهات تعنى بالعمل بالتوعوي للقضايا الأساسية بالمجتمع والتي تمس شريحة الاطفال تحديدا كونهم يمثلون النسبة الاكبر في نادي الكويت الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية وأننا نتحمل مسؤولية رعاية النشء من الناحية الصحية والنفسية والثقافية أيضا وهذا النوع من البطولات الرياضية لهذه الفئة العمرية تحديدا يساهم في توعيتهم بشكل مؤثر ويجعلهم قدوة لاقرانهم بالمجتمع وهو الواجب الذي يجب على كل فرد رياضي الاهتمام به والعمل عليه.

وتقدمت البطلة بلسم الأيوب بالشكر الجزيل لأسرة فريق السباحة بنادي الكويت والأبطال المشاركين ومجلس ادارة نادي الكويت ونائب الرئيس خالد الغانم ورابطة السكر الكويتية على تعاونهم اللامحدود لاقامة البطولة وتحقيق أهدافها المرجوة.