عقد الاتحاد الآسيوي للتنس جمعيته العمومية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث شهدت حضورا مكثفا وغير مسبوق من اتحادات التنس في الدول الآسيوية، إذ حضرها رؤساء وممثلو 31 دولة آسيوية.

وكان في مقدمة حضور الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي ورئيس الاتحاد الآسيوي للتنس أنيل كانا والرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبد الله.

ومثل الكويت في هذه الجمعية العمومية أمين سر عام الاتحاد عبد الرضا الغريب.

وافتتح الجلسة العامة للجمعية العمومية الشيخ أحمد الجابر الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتنس الذي شكر الحضور من رؤساء وممثلي اتحادات التنس في الدول الآسيوية، وقال إنه الحضور الأكبر على الإطلاق في تاريخ الجمعيات العمومية للاتحاد الآسيوي للتنس. وأضاف انه يعكس الاهتمام الكبير بلعبة التنس والحرص الدائم على تطويرها سواء في الدول التي حضرت أو في القارة الآسيوية كلها.

وألقى رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي كلمة أشاد فيها بالجهود التي تبذل في الكويت من خلال تنفيذ مشروع مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس. وقال إن هذه المنشأة سيكون لها شأن عظيم ودور كبير في وضع اسم الكويت بالمكانة اللائقة بها على خارطة التنس العالمية. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتنس أن هذا المجمع الدولي للتنس سيسهم إسهاما كبيرا في نشر وتطوير لعبة التنس في منطقة غرب آسيا. وأكد أن الاتحاد الدولي للتنس يسخر كل إمكاناته وخبراته في مجال اللعبة لهذا المشروع حتى يتم تنفيذه وإتمامه بالشكل الذي يليق بالتنس الكويتي.

على صعيد آخر، تم تكريم ممثل الكويت الغريب حيث تم تعيينه في منصب نائب الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتنس لمدى الحياة وذلك تقديرا لجهوده وإسهاماته الكبيرة في تطوير لعبة التنس بالقارة الآسيوية.