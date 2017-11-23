أقامت شركة التعليم الخاص الأميركي ممثلة في مدرستها الأطفال المبدعين العالمية المهرجان الرياضي السنوي لطلبة المدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقيم الحفل بصالة نادي القادسية واشتمل على فقرات متنوعة ومسابقات للطلبة أبدع فيها أبناؤنا وبناتنا وقدموا لمحات فنية عن قدراتهم وإمكانياتهم. وشارك في المهرجان فرق استعراضية منها الفلكلور المصري والفلكلور الشامي.

وحضر الحفل لفيف من الضيوف وأولياء الأمور ونجوم الرياضة بالمجتمع يتقدمهم المدرب الصربي بوريس بونياك مدرب النادي العربي سابقا ونادي الجهراء الحالي.

واختتم المهرجان بتكريم كريمة زيدان مديرة المدرسة لكل من: المدرب الصربي بوريس بونياك على حضوره ومشاركته وأيضا كرمت مدير المهرجان ومدرب فريق الشباب بنادي الجهراء المصري مصطفى مراد على تنظيمه وإدارته للحفل وإخراجه بالصورة المميزة.

من جهتها، وجهت زيدان الشكر الى روز وماثيو كيو على دعمهما وإلى جميع العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور على نجاح اليوم الرياضي وحضورهم.

بدوره، قال مدير المهرجان مصطفى مراد إن اليوم الرياضي شهد نجاحا غير مسبوق، مشيدا بالدور الكبير الذي تؤديه مديرة المدرسة من مساندة ودعم كبير وأيضا توجه بالشكر لرعاة المدرسة الممثلين في روزوماثيو كيو.