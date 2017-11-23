أعلنت شركة صناعات الغانم، أحد أكبر شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة، عن مشاركة 224 من موظفيها في ماراثون بنك الخليج 642، الذي أقيم يوم السبت الماضي، وقد قامت الشركة بتغطية تكاليف التسجيل عن موظفيها الذين شاركوا.

الجدير بالذكر أن الماراثون قد شهد جاحا كبيرا هذا العام بمشاركة 6000 شخص من أكثر من 130 جنسية.

وتحرص صناعات الغانم سنويا، على تشجيع موظفيها للمشاركة في فعاليات وأنشطة رياضية، تدعم قضايا وأهداف خيرية، حيث تعاون بنك الخليج هذا العام مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف رفع مستوى الوعي حول معاناة اللاجئين السوريين من خلال حملة المفوضية الإلكترونية #أصوات_لأجل اللاجئين

وحول هذه المشاركة قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم، هينينج شلوت: «تتعاون شركة صناعات الغانم سنويا مع مختلف الجهات لإقامة فعاليات رياضية تدعم أهداف إنسانية وخيرية سامية، لتسلط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي. نشجع موظفينا بشدة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات. إننا في صناعات الغانم لسعداء بمساهمتنا في رفع الوعي بقضية اللاجئين السوريين ونتطلع للمشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة والداعمة للقضايا الإنسانية في المستقبل».

وتعليقا على مشاركته في سباق الماراثون، قال إيرفن جالين، مساعد مدير أحد فروع مطاعم ونديز، التابعة لشركة صناعات الغانم، والتي شاركت في السباق الكامل: «أشارك لأول مرة في سباق ماراثون كامل بمسافة 42 كلم، لقد استمتعت بالسباق وبتجربة العدو مع زملائي في العمل وكذلك المشاركة في فعالية رياضية تزيد الوعي بقضية إنسانية مهمة. ساد الماراثون أجواء مميزة وروح حماسية ليس لها مثيل. أتطلع للمشاركة في سباق العام القادم».

وتضمن الماراثون، الذي انطلق من سوق شرق صباح يوم السبت الماضي، أربعة سباقات للراغبين في المشي أو الركض وهي: سباق الركض العائلي الترفيهي للمبتدئين (5 كلم)، وسباق العدائين الهواة (10 كلم)، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين (21 كلم)، وسباق الماراثون الكامل (42 كلم).