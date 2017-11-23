فاز فريق فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء بكأس البطولة الأولى للفنادق لكرة القدم المقامة على ملاعب المسيلة MSF بعد تقدمه على فريق فنادق IHG بالضربات الترجيحية خلال المباراة النهائية بعد تعادل الفريقين خلال الوقت الأصلي للمباراة.

تعد هذه البطولة التي ضمت العديد من فنادق الكويت مثل كوبثورن من ميلينيوم، موفنبيك، الجميرا، الشيراتون، الماريوت، IHG، النخيل، سيمفوني، آدمز وسفير، هي الأولى التي يتم تنظيمها بشكل متقن واحترافي والتي ينظمها مجموعة من العاملين في الفنادق وعلى رأسهم رئيس البطولة مصطفى سلام من فندق موفنبيك البدع.

وعلق علاء سليم مديرعام فندق و«منتجع كوبثورن الجهراء من ميلينيوم» على هذا الإنجاز قائلا «أبارك لأبطال فندق كوبثورن الجهراء على هذا الإنجاز الكبير بحصولهم على كأس البطولة الأولى للفنادق لكرة القدم للعام 2017» وأضاف: «لقد أسعدنا المشاركة في حدث بهذا الحجم والتنظيم المتقن بروح إيجابية عالية الذي يضم زملاء من جميع الفنادق العاملة بالكويت ورؤية الروح الطيبة بين المشاركين لإسعاد الجمهور ومحبين اللعبة».