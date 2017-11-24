مبارك الخالدي

يدشن الكويت مساء اليوم حملة الدفاع عن لقبة كبطل لكأس ولي العهد عندما يلتقي برقان على ستاد صباح السالم في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمسابقة.

ولحساب نفس المجموعة، يحتضن ستاد علي صباح السالم المباراة المرتقبة بين العربي واليرموك ولكل منهما 3 نقاط، فيما يشهد ستاد التضامن لقاء يسوده التكافؤ يجمع الشباب والفحيحيل.

ويعود «الأبيض» الى الأضواء مجددا قادما من معسكر خارجي أقيم في دبي، وتمكن من خلاله الجهاز الفني بقيادة الاردني عبدالله بوزمع من الحفاظ على لياقة لاعبيه البدنية.

وتبدو صفوف الفريق الكويتاوي مكتملة لخوض المباراة رغم الغياب القسري لكل من طلال جازع ويوسف الخبيزي وعلي الكندري واحمد حزام للإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله البريكي لوفاة والده.

ويعول المدرب بوزمع على الفوارق الفنية والبدنية بين لاعبيه والفرق الأخرى والذي مكنه من إنهاء القسم الاول لبطولة دوري «VIVA» بصدارة مريحة للفريق (19 نقطة).

ويجيد الكويت أسلوب الضغط المبكر على خصمه بتوافر نخبة لافتة من اللاعبين يتقدمهم حسين حاكم وفهد العنزي وسامي الصانع وشريدة الشريدة وحسين الحربي ويعقوب الطراروة والمحترفون العاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا والسوري حميد درويش «ميدو».

وفي المقابل، يأمل برقان بالخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق مرشح للحفاظ على لقبه.

العربي لفك الارتباط

وتتجه الأنظار صوب ستاد علي صباح السالم حيث لقاء العربي مع اليرموك، ويدخل الفريقان المباراة ورصيد كل منهما 3 نقاط بعد فوز الأول على الصليبخات 2-0 والثاني على الفحيحيل 3-2، والفوز لأي من الفريقين يمنحه دفعة معنوية للمنافسة على حصد احدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

واستعد «الأخضر» جيدا عبر معسكر داخلي سبق المباراة بـ 48 ساعة، إذ يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لإدراكه لما لذلك من اثر معنوي على الفريق.

ويعول إبراهيم على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب بتواجد علي مقصيد وحسين الموسوي والعاجي ابراهيما كيتا والمحترف النيجيري بوبي كلمنت، والشباب علي احمد خلف وبدر طارق وعبدالمحسن التركماني.

وعلى الجبهة الاخرى، يسعى «اليرامكة» الى تحقيق نتيجة ايجابية بقيادة المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا الخبير في شؤون الكرة الكويتية.

ويقود داسيلفا مجموعة متجانسة من اللاعبين يتقدمهم مهند الأنصاري واحمد هاني وعذبي شهاب ويوسف نجف والتونسي وسام الادريسي. واخيرا يشهد ستاد نادي التضامن اللقاء المتكافئ الذي يجمع فريقي الشباب الذي يمتلك نقطة واحدة مع الفحيحيل الخالي رصيده من النقاط، ويأمل كل فريق تحقيق فوزه الاول في المسابقة آملا في انعاش حظوظه بالمنافسة.