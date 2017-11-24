أشاد عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.حسين المكيمي بالجهود الكبيرة لرئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس اللجنة الكويتية لكرة السرعة يعقوب دشتي، وذلك لنشر اللعبة في الأوساط الشبابية، مؤكدا تقدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لجهوده الكبيرة منذ الإعلان عن دخول كرة السرعة الى الكويت على يده ومن ثم البدء في تكوين الفرق والمنتخبات الوطنية والوصول بها الى المشاركات الدولية وتحقيق نتائج مميزة.

وأشار المكيمي الى ان دشتي يعتبر من الطاقات الوطنية الواعدة في دعم الرياضة والأنشطة الشبابية، لاسيما على مستوى قطاع التعليم التطبيقي من خلال مشاركاته المميزة في العديد من الأنشطة، وخاصة كرة السرعة، مبينا ان الفترات المقبلة ستشهد خطوات عملية لإدراج اللعبة على لائحة مسابقات النشاط الرياضي للهيئة والذي يضم العديد من الألعاب الفردية والجماعية خاصة في ظل كون اللعبة من الألعاب المشوقة التي تتطلب جهدا فنيا وبدنيا عاليا، وتنمي القدرات الذهنية كذلك للاعبين.

ولفت المكيمي الى ان تنظيم بطولات كرة السرعة بالهيئة سواء على مستوى الشباب او البنات يعكس مدى العمل الطموح والجاد لمسؤولي اللجنة للاستفادة من التجمعات الشبابية لنشر اللعبة، مؤكدا توفير كل أشكال الدعم للجنة كرة السرعة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

جاء ذلك خلال اليوم الختامي لمنافسات بطولة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للشباب والتي شهدت مشاركة واسعة من طلبة كليات التمريض والمعهد العالي للطاقة والمعهد الصناعي وكلية الدراسات التكنولوجية، بحضور كل من د.المكيمي ومساعد العميد للنشاط الرياضي د.عبيد الشمري، ود.سلمان حاجي، وأ.احمد الشمري.

وحصد محمد المطيري جائزة المركز الاول فيما حل الطالب عمر العلي ثانيا، وعبدالرحمن عبداللطيف ثالثا.