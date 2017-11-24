يعقوب العوضي

انتهت مواجهة العربي مع القرين بالتعادل العادل ٣٧-٣٧ (الشوط الأول ٢٠ -١٩ للقرين) والتي دارت بينهما مساء أول من امس مع نهاية الجولة السابعة من دوري الدمج لكرة اليد في صالة الشهيد فهد الأحمد.

ورفع القرين رصيده الى ١٣ نقطة، فيما اصبح رصيد العربي ٥ نقاط.

أدار المباراة الحكمان جاسم السويلم وعبدالرحمن الملا.

وبدأ القرين المواجهة بضغط هجومي تمكن مع من التقدم بنتيجة ٤-٢، وبفضل الدفاع ٦-٠ الإيجابي على خط التسعة أمتار احرج القرين منافسه في الفترة الاولى، ولكن الثلث الأخير من الشوط الأول شهد صحوة «عرباوية»، حيث لعب الأخضر بدفاع ٥-١ برقابة لاعب القرين عبدالعزيز نجيب، حيث لازمه سالم محبوب كظله ورغم الرقابة نجح نجيب بخبرته في الإفلات من المنافسين وإحراز عدة كرات ساهمت في إنهاء الشوط الأول للقرين بنتيجة ٢٠-١٩.

وتبادل الطرفان في الشوط الثاني التقدم في النتيجة، وتميز القرين في الدقة الهجومية وما يؤخذ عليه زيادة اللاعبين في الهجوم على حساب ترك المرمى خاليا، اذ استبد المدرب الوطني عباس طه حراس مرماه بمهاجمين واستقبل جراء الخطة 4 أهداف 3 منها في الشوط الثاني، وتألق من القرين يوسف حيدر وعبدالعزيز نجيب وميثم دشتي، بينما برز من العربي عبدالرحمن الجيماز، وسلمان الشمالي وعبدالله مصطفى.