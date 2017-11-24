يحيى حميدان

حقق الجهراء فوزا سهلا على حساب الصليبخات بنتيجة 82-46 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وفي بقية اللقاءات، واصل الساحل عروضه الطيبة واحيا آماله في التأهل الى الدوري الممتاز بعدما تغلب على اليرموك بصعوبة 64-63، وفاز النصر على الشباب 86-78، وكاظمة على التضامن 71-61.

ويتشارك القادسية وكاظمة والجهراء في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدمين على الكويت والنصر (16)، ثم العربي والصليبخات والساحل (13)، واليرموك والشباب (11)، وأخيرا التضامن في المركز الحادي عشر والأخير برصيد 8 نقاط.

وستشهد الجولة الأخيرة التي ستقام بعد غد الاحد موقعة صعبة بين العربي والساحل لتحديد صاحب المركز السادس والذي يؤهل صاحبه الى الدوري الممتاز الى جانب الخماسي القادسية وكاظمة والجهراء الكويت والنصر الذين ضمنوا مقاعدهم مبكرا.