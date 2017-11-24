يحيى حميدان

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة تحديد يوم 8 يناير المقبل موعدا لإقامة انتخابات مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد في الفترة المقبلة بناء على رغبة الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح ابتداء من يوم غد السبت لمن يرغب في الدخول الى المجلس المنتخب.

إلى ذلك، دعت اللجنة المؤقتة جميع الحكام المبتعدين عن إدارة المباريات منذ الموسم الماضي الى العودة من جديد وقيادة المباريات المحلية الى جانب زملائهم الحاليين.

وكان اجتماع قد عقد في هذا الشأن بين الحكام ومسؤولي اللجنة الانتقالية، وبينت مصادر لـ «الأنباء» ان المبتعدين لن يعودوا الى التحكيم خلال الفترة الحالية لبعض الأسباب التي شرحوها الى أعضاء الاتحاد الحالي.

واعتمدت اللجنة المؤقتة يوم 2 فبراير المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز وكذلك دوري الدرجة الأولى، إذ سينتهي الدور التمهيدي بعد غد (الأحد)، وستقام خلال هذه الفترة منافسات درع الاتحاد وهي بطولة مستحدثة وستدخل ضمن نقاط كأس التفوق العام للعبة.

وستقسم الفرق الـ 11 المشاركة في درع الاتحاد، التي ستنطلق في 6 ديسمبر المقبل، الى مجموعتين، ويترأس بطل الدوري الكويت المجموعة الاولى، ووصيف الكأس الجهراء المجموعة الثانية، على أن يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، حيث سيلعب الأول من كل مجموعة مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية للبطولة.