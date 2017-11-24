مبارك الخالدي

انفرد الجهراء بصدارة دوري الناشئين (تحت 17 سنة) مع ختام منافسات الجولة الثالثة والتي أقيمت مساء أول من امس بعد تغلبه على النصر 6 - 1. وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده إلى (9 نقاط) وبفارق الأهداف عن الكويت الذي تمكن من الفوز على السالمية 3 - 0. وانتهت قمة الجولة بين القادسية والعربي بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد الأصفر (7 نقاط) في المركز الثالث، بينما احتل الأخضر المركز الخامس بـ 4 نقاط.

وفي بقية النتائج فاز اليرموك على التضامن 3-2، والساحل على الشباب 2-0، وخيطان على الفحيحيل 5-2. الجدير بالذكر ان مباراة كاظمة والصليبخات تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بحسب قرار لجنة المسابقات لعدم توافر الملعب.