الأهلي رفض تسجيلي مرتين لكنني «تحليت بالصبر»

الأكاديميات تساهم باكتشاف المواهب وتسهيل وصولها للنجومية جريا على عادتها في مد جسور التواصل بين منتسبيها من اللاعبين الصغار ونجوم النادي الأهلي الأساطير المعتزلين والمعاصرين، وبمناسبة الاحتفال بمرور ثلاث سنوات، على انشائها في الكويت حل نجم الأهلي ومنتخب مصر حسام عاشور، ضيفا على أكاديمية النادي في الكويت حيث حظي باستقبال لافت من لاعبي الأكاديمية وأولياء أمورهم، وأبدى نجم الأرقام القياسية اعجابه بالمستوى الفني والإداري الذي وصلت اليه مراحل العمل، مشيرا، الى ان كفاءة ونجاح المنظومة الإدارية تركت البصمة المتميزة للمشرف الفني العام الكابتن وليد صلاح الدين.

وأعرب عاشور عن أمنياته في مشاهدة عدد من المواهب خلال السنوات القليلة المقبلة في صفوف النادي الأهلي، مشددا على التمسك بعوامل بلوغ الهدف وهي الصبر وتنظيم الوقت والالتزام بتعليمات الأجهزة الفنية والإدارية.

وتمنى عاشور ان يعود الأزرق الى مشاركاته الخارجية قريبا لما لذلك من انعكاس ايجابي على الارتقاء بالكرة لجميع المراحل السنية.

«الأنباء»، استضافت النجم عاشور بحضور المدير الفني وليد صلاح الدين فكان هذا الحوار:

حوار - مبارك الخالدي

حدثنا عن أسباب الزيارة وانطباعكم من واقع المشاهدة؟

٭ الحقيقة انا سعيد بتواجدي في الكويت وهي ليست المرة الأولى التي ازور فيها هذا البلد المضياف، فالكويت هي بلدنا الثاني ورائدة في احتضان ابنائها من العرب من مختلف الجنسيات، وبالنسبة للأمور الخاصة في الأكاديمية فقد اندهشت من سير العمل ودقته وكذلك بالأعداد الكبيرة من المنتسبين الصغار رغم مرور السنة الثالثة فقط على انشائها، والكفاءة الفنية لأطقم العمل وهذا دليل على نجاح منظومة العمل الإدارية والفنية وحرص القائمين عليها على تحقيق النجاح وبلوغ الأهداف التي من اجلها تأسست هذه الأكاديمية.

وماذا عن المستوى الفني اللاعبين؟

٭ للأمانة، انا منبهر من مستوى عدد من اللاعبين الذين شاهدتهم على الطبيعة واعتقد ينتظرهم مستقبل واعد شريطة الالتزام بعوامل النجاح وهي الالتزام بمواعيد التمارين وتعليمات الأجهزة الفنية والصبر والأخير هو الأساس في بلوغ الأهداف فعلي اللاعب الصغير التحلي بالصبر وعدم الاستعجال على الظهور وهي رسالة ايضا الى أولياء امور اللاعبين بعدم الاستعجال لأن الرياضة اليوم وتحديدا كرة القدم أصبحت علما وصناعة ولا تجني ثمار نتائجها في يوم وليلة.

وهل كانت لك شخصيا تجربة في ذلك؟

٭ نعم، ومن الأسرار التي لا يعلمها احد وعند بداياتي في الصغر اننى ذهبت الى النادي الأهلي مرتين ولم اقبل لكنني صبرت وكافحت وتم قبولي في المرة الثالثة وتمسكت بالفرصة التي أتيحت لي وأبديت تعاونا مع المدربين والإداريين الى ان وصلت بفضل الله الى الفريق الأول.

هل انت مع التوسع في انشاء الأكاديميات؟

٭ بالتأكيد، فكرة القدم اليوم علم وفن وصناعة وحرفة وبمقومات خاصه قد لا يفي بها النادي لوحده مهما بلغ من امكانيات، ولو نظرنا حول الفرق المتطورة بالعالم فإنها تشير الى أهمية العمل بنظام الأكاديميات ودورها في تأهيل وتأسيس اللاعبين المواهب وإبرازهم بالشكل الصحيح وبالتالي اكتشاف المواهب وتسهيل بلوغ اللاعبين الى مرحلة النجومية.

وماذا عن الإصابة التي تعاني منها ومتى العودة للتمارين؟

٭ أعانى من اصابة في العضلة الضامة وخضعت لعدة جلسات علاجية لكني اشعر بتحسن كبير وسأعود للدخول في التمارين خلال ايام.

ما توقعاتكم للمنتخب في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل؟

٭ الحمد الله، يكفينا شرف التواجد مع نخبه من منتخبات العالم في حدث تاريخي وعالمي بعد غياب 28 عاما، ولا شك ان التأهل فرح المصريين والعرب على حد سواء وأتمنى ان يحظى المنتخب ببرنامج اعداد مناسب لنضمن الظهور ويحظى المنتخب بالبرنامج الملائم لسمعته وتاريخ الكرة المصرية.

ما رسالتكم للاعبين الصغار من منتسبي الأكاديمية؟

٭ اقول لهم تحلوا بالصبر والتزموا ببرامج الإعداد والتأهيل الخاصة المعدة من الفني والإداري ومنها التغذية الصحيحة وتجنب الأمور السلبية.

وليد صلاح الدين: الذي يريد الوصول عليه الاستمرار

صلاح الدين مع سكرتير تحرير القسم الرياضي الزميل سمير بوسعد

من جهته، قال المشرف الفني العام وليد صلاح الدين ان رسالتي الى اللاعبين وأولياء أمورهم ان النادي الأهلي حقق نجاحاته عبر الاهتمام بالكيف وليس بالكم ومن من يريد الوصول الى العالمية عليه الاستمرار والصبر والالتزام.

وأضاف: بعد مرور ثلاث اشهر على تواجدي في الأكاديمية لمست الرغبة الشديدة من بعض اللاعبين في الوصول لكننى أوصيهم بعدم الاستعجال، فصناعة لاعب للمستقبل تحتاج وقتا واستعدادا من اللاعب لتشرب قواعد واصول اللعبة، واقول للاعبين الصغار الكرة في ملعبكم عليكم الكفاح والتعلم ونحن عامل مساعد للارتقاء بمواهبكم.

وتابع: نخطط لمعسكرات مقبلة في دبي والقاهرة وهي من ضمن برامجنا لهذا الموسم كما اننا نجحنا في قيد عدد 11 لاعبا في مدرسة النادي الأهلي للناشئين في القاهرة وهو انجاز كبير بالقياس الى العمر الزمني القصير للأكاديمية وهو بلا شك نتاج عمل من سبقنا من الكباتن الكبار.

وكشف عن التوجه للتعاقد مع مدربين جدد من مدرسة النادي الأهلي لتدعيم الجوانب الفنية للاعبين.

وجدد الكابتن وليد دعوته لإقامة مباراة «خماسي» في حب مصر والكويت، تجمع نجوم اللعبة من البلدين، لافتا الى ضرورة اقامة مباراة «السوبر» بين الأهلي والمصري في الكويت في حال تم رفع الإيقاف عن النشاط الخارجي للكرة الكويتية.