يخوض بطل العالم في الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق مرحلة الاستعدادات المكثفة للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم التي ستقام في دبي خلال الفترة من ٢٣-٢٥ الجاري.

وقال العبدالرزاق الذي غادر الى دبي انه بدا مرحلة الاستعدادات المكثفة منذ شهر وان السبب في زيادة التمارين الخاصة باللياقة البدنية وقوة التحمل هو إضافة مرحلة ثالثة في كل من الجولتين الحالية والختامية في مدينة الشارقة خلال الشهر المقبل.

وأوضح انه بعد إلغاء جولتي الصين فقد قرر الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) زيادة عدد مراحل الجولتين المتبقيتين وحتى يكون هناك مجال أوسع للمنافسة من قبل كل المتسابقين، مبينا ان المرحلة الواحدة مدتها ٢٥ دقيقة إضافة الى لفة واحدة.

وأثنى العبدالرزاق على دعم واهتمام القطاع الخاص الكويتي من خلال كل من بيت التمويل وشركة زين للاتصالات والخليج للكيبلات إضافة الى كاوازاكي الكويت.

وأعرب عن بالغ تقديره للدور الكبير والأبوي لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ودعمهما اللامحدود والذي يعد الدافع الأول لمواصلة تحقيق الإنجازات باسم الكويت.