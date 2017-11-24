جددت Ooredoo الكويت فخرها بسفيرها الرياضي الفارس راكان الحساوي الذي أحرز مركزا متقدما في بطولة «هذاب تور» التي أقيمت على هامش ختام جولات لونجين العالمية لقفز الحواجز في قطر الأسبوع الماضي، حيث حصل على المركز الأول في شوط جولة التمايز على ارتفاع 135 سم محرزا لقب الجولة الوسطى على الجواد «دنفر» وحقق زمنا قدره 36.31 ثانية من دون أخطاء في جولة التمايز متفوقا على 32 فارسا وفارسة شاركوا معه في المباراة من حول العالم.

جدير بالذكر، أن «Ooredoo» الكويت أعلنت في مايو الماضي عن رعايتها للفارس الكويتي راكان الحساوي للموسم الرياضي الحالي 2017 / 2018، وذلك انطلاقا من قيمها الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وتماشيا مع سياستها الهادفة لدعم الشباب في مختلف القطاعات.

وقد أحرز الفارس الواعد راكان الحساوي كثيرا من الجوائز والمراكز، مثل بطولة سيف أمير قطر الدولية لقفز الحواجز على ارتفاع 145 سم، وبطولة الكويت للشرطة، وبطولة نادي الكويت للفروسية، والعديد من البطولات المحلية والإقليمية المرموقة، بالإضافة إلى بطولة هلا فبراير 2017 التي رعتها Ooredoo الكويت في وقت سابق هذا العام.