أنهت هيونداي مشاركتها في بطولة العالم للراليات بفوز مثير في رالي أستراليا وضع السائق تييري نوفيل ومساعده نيكولا غيلسول، في المركز الثاني في كل من بطولة المصنعين وبطولة السائقين، فيما حقق هايدن بادون ومساعده سيب مارشال المركز الثالث ليمنحا الفريق صعودا مزدوجا على منصة التتويج في آخر جولات الموسم 2017.

واستطاع السائق البلجيكي نوفيل بالسيارة هيونداي «i20 Coupe WRC» تحقيق الفوز بالرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليوم الأخير، وذلك بفارق 22.5 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وكان هذا هو الفوز الرابع للسائق البلجيكي هذا الموسم، والمرة الثالثة التي يتوج فيها بالمركز الثاني خلال خمس سنوات.

وظفرت أطقم هيونداي بأربعة عشر فوزا مرحليا رائعا في أستراليا، ما يعد أكبر نتيجة للفريق في سباق واحد جاء تتويجا لسنة اشتعلت بالمنافسة وحققت فيها هيونداي انتصارات في ثلاث قارات، على الطرق المعبدة والحصوية، وبأداء متنوع اتسم بالمرونة من سيارة هيونداي i20 Coupe WRC.

جدير بالذكر أن بطولة العالم المقبلة للراليات 2018، التي ينظمها الاتحاد العالمي للسيارات، سوف تنطلق برالي مونتي كارلو الذي يقام بين 25 و28 يناير.

ومن المقرر أن يتم إطلاق فعاليات الموسم الجديد رسميا في حفل يقام خصيصا بهذه المناسبة يوم 11 يناير خلال معرض «أوتو سبورت» الدولي لرياضة السيارات في مدينة برمنغهام البريطانية.