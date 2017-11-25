مبارك الخالدي

هدد اتحاد الكرة بمنع عدد من إداريي الفرق في المراحل السنية بالنادي العربي بسحب بطاقاتهم، ما يعنى منع دخولهم الملاعب إذا لم يقم النادي بسداد الرسوم الخاصة بانخراطهم في دورة تأهيلية أقيمت تحت إشراف الاتحاد، وجاء في الكتاب الذي تلقته أمانة السر بالنادي انه المدة المقررة لسداد الرسوم هي 3 أيام اعتبارا من تاريخ صدوره.



الجدير بالذكر أن 5 إداريين من الجهاز الإداري لقطاع الناشئين والأشبال والشباب قد التحقوا بالدورة المشار إليها لتأهيلهم وإعدادهم وفق القانون واللوائح، حيث اجتاز الجميع الدورة بنجاح لكنهم تخلفوا عن سداد الرسوم المقررة، الأمر الذي استوجب لفت نظرهم والعمل على تصحيح أوضاعهم.