أحرز الفارس راكان الحساوي المركز الأول في منافسات بطولة الريان الدولية لقفز الحواجز على ارتفاع 145 سم بعد إنهاء مضمار الحواجز على جواده «دانيس» بزمن قدره 34.26 ثانية.

كما تمكن الفارس علي الخرافي من تحقيق المركز الثاني في نفس المنافسة على جواده «شاريل» بزمن قدره 34.91 ثانية، فيما جاء الروسي فلاديمير توغانوف ثالثا على جواده «كوليدام» بزمن قدره 35.11 ثانية.

وحلت الفارسة الأسترالية ادوينا توب رابعة على جوادها «فيرونسيس» بزمن 35.30 ثانية، فيما جاء القطري مبارك الرميحي خامسا على الجواد «فيفالدا» بزمن قدره 36.30 ثانية.

واعرب الحساوي في تصريح لـ «كونا» عن سعادته بهذا الفوز بعد منافسة قوية مع ابطال وفرسان قطر واستراليا وروسيا.

واضاف ان اللحظات الاخيرة من المسابقة شهدت منافسة مع الفارس الخرافي للفوز في المركز الاول، معربا عن سعادته بهذه المنافسة وحصولهما على المركزين الاول والثاني.

وأهدي الفوز باسم الفرسان الكويتيين المشاركين في هذه البطولة الى القيادة السياسية والشعب الكويتي والى الهيئة العامة للرياضة ونادي الفروسية على دعمها المتواصل للفرسان.

وتعد بطولة الريان الدولية لقفز الحواجز التي انطلقت أول من أمس وتستمر ثلاثة ايام احدى جولات الدوري العربي المؤهل الى كأس العالم لقفز الحواجز بفرنسا 2018.

ويشارك في البطولة التي تقام بالتعاون بين اتحاد الفروسية القطري والشقب (عضو مؤسسة قطر) 51 فارسا وفارسة من 11 دولة يتنافسون على الفوز بجوائز البطولة البالغ قدرها 240 ألف يورو.

وتشمل البطولة من فئة الـ4 نجوم على تسع مباريات على ارتفاعات مختلفة بينها المباراة الأخيرة على الجائزة الكبرى والبالغ ارتفاعها 160 سم.