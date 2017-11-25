يواصل فريق أكاديمية اندرلخت مواليد 2010-2011 مسيرة الانتصارات في منافسات دوري كافا بعدما نجح في الفوز على غريمه الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما وشهد ندية وقوة في الأداء من الفريقين.

بدأ أندرلخت اللقاء بأداء متوازن في الجانبي الدفاعي والهجومي تمكن من خلاله السيطرة بشكل كامل على مجريات اللقاء وامتلاك منطقة المناورات بفضل الأداء للمتألق محمد رأفت وبخط الدفاع عمر محمود الذي نجح من تسديدة مباشرة قوية بمنح فريقه هدف التقدم، وواصل اندرلخت هجومه المستمر وسط فقدان التركيز من لاعبي الأهلي لينجح رأفت قي تسجيل الهدف الثاني لفريق من تمريرة رائعة من يوسف أويس وينطلق محمد شريف بكرة من منتصف الملعب ويسدد على مرمى الأهلي ينقذها الحارس بصعوبة ويدفع كريم وجيه بحمزة سليمان بدلا من رأفت ويوسف عصام بدلا من يوسف أويس وعبدالله احمد بديلا لأدهم باسم الذي قدم مستوى جيدا في الجهة اليمنى، وواصل اندرلخت هجومه وسط غياب تام لأي خطورة أهلاوية، ليحقق اندرلخت فوزه الثاني بعد تخطيه سيلتك في اللقاء الأول بأربعة أهداف مقابل هدف.