أكد رئيس اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس ان النشاط المحلى للعبة سينطلق غدا بمنافسات بطولة الدوري لجميع المراحل السنية، لافتا إلى أن الدوري سيقام في صالة مركز شباب العارضية في الساعة 5 مساء.

وأعرب الدبوس عن أمله أن تشهد المنافسات مستوى مميزا من جميع الأندية المشاركة وأن تقام في أجواء تنافسية هدفها الارتقاء باللعبة والنهوض بها.

وأوضح الدبوس ان الأندية هي الركيزة الأساسية لانتشار اللعبة وتوسيع رقعة المشاركة، مشيدا بالتعاون الإيجابي بينها وبين الاتحاد من أجل مصلحة اللعبة، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة لتحقيق نتائج إيجابية.