ناصر العنزي

تتنافس فرق المجموعة الثانية لكأس سمو ولي العهد اليوم لإضافة نقاط في رصيدها قبل تحديد الطرفين المتأهلين للدور نصف النهائي، ويلتقي القادسية «نقطة واحدة» مع النصر «٣» نقاط على ستاد صباح السالم، والساحل والتضامن بلا نقاط على ملعب خيطان، والجهراء «٣» نقاط مع خيطان من دون نقاط على ملعب علي صباح السالم، والسالمية «نقطة» مع كاظمة «٣» نقاط على ملعب محمد الحمد.

«قوية»

مباراة القادسية مع النصر ستكون صعبة على الطرفين ولن يهزم أحد الآخر بسهولة، وذلك بعد ارتفاع مستوى العنابي وبات يهدد فرق المقدمة ويتغلب عليها ومن المتوقع ان تكون مباراتهما معا ذات قيمة فنية، الأصفر لعب جيدا أمام السالمية في مباراته الأولى لكنه لم يفز وأدرك التعادل في الوقت الأخير من المباراة عن طريق المدافع خالد القحطاني، ووضح أن القادسية بحاجة إلى مهاجم يجيد ترجمة الفرص السانحة للتسجيل بعد ان ظهر لاعبه البرازيلي تياغو بيريرا بمستوى متواضع، أما النصر فقد حقق فوزا مستحقا على الساحل بهدفين وأمامه فرصة للمنافسة على بطاقتي التأهل إذا أحسن التعامل مع مباريات الفرق المرشحة مثل القادسية والسالمية والجهراء وكاظمة بفضل تجانس لاعبيه الذين أصبحوا في درجة متقدمة من الإجادة.

وفي مباراة الساحل والتضامن فكل منهما يبحث عن تحقيق الفوز بعدما خسرا مباراتيهما أمام النصر والجهراء، ولا حظوظ للفريقين في المنافسة على البطاقتين والاستفادة تكون للاعبين في الاحتكاك مع فرق قوية.

«نبي التأهل»

شعار السالمية وكاظمة والجهراء اليوم «نريد التأهل» ولن نقبل الاكتفاء بالمشاهدة، ومباراة السالمية وكاظمة ستكون من اجل تحقيق ذلك فالسماوي تعادل مع القادسية في مباراته السابقة لكنه لم يظهر مثلما كان عليه في الدوري لذلك فإن المدرب عبدالعزيز حمادة سيعيد النظر في تشكيلته وسيدخل بعض التعديلات عليها لكنه سيبقي على عناصر مهمة مثل عدي الصيفي وفراس الخطيب اللذين ساهما كمحترفين في تحسين مستوى الفريق، وكاظمة حقق فوزا أول على خيطان بهدف لكن عليه ان يبذل جهدا أكثر مع السالمية وعادة ما يقدم البرتقالي مستوى جيدا أمام السالمية، وفوزه اليوم سيجعله متقدما نحو الصدارة ويقربه من المنافسة على التأهل، ويحتاج كاظمة إلى مهاجم متمرس في التسجيل ولم يقدم المحترف البرازيلي جولسن ما يشفع لبقائه موسما آخر، وكان الفريقان كاظمة والسالمية تعادلا في الدوري الممتاز من دون أهداف.

وفي مباراة الجهراء وخيطان فإن الأول حقق فوزا أولا على التضامن بـ 3 أهداف ويبحث عن المنافسة على التأهل ومن ثم تحقيق اللقب بعد ان قدم مستويات مميزة في الدوري وضعته في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر، ويجمع المدرب الصربي بوريس بونياك مجموعة طيبة من اللاعبين تألق منهم الحارس بندر سليمان وفيصل زايد ومحمد سعد واحمد حسن وعادل سعيد والمحترفين الغاني آرون أميبي والبرازيلي فرانسيسكوتوريس والأردني أحمد هشام، فيما ستكون مهمة خيطان صعبة وعليه أن يحذر من ألعاب خصمه الهجومية.