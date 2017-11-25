الشباب تخطى الفحيحيل بخماسية





عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي - أحمد السلامي

حافظ العربي على صدارة المجموعة الأولى في كأس سمو ولي العهد مع انطلاق مباريات الجولة الثانية بعد أن قلب الطاولة على اليرموك 2-1، سجل للأخضر بوبي كليمنت (54) وحسين الموسوي (85)، فيما سجل هدف اليرامكة يوسف نجف (27)، وبهذا الفوز حافظ العربي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق بـ 3 نقاط من مباراتين أيضا.



سيطر العربي على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة تذكر، حيث تبادل اللاعبون التمرير فيما بينهم بطريقة عرضية بعيدا عن مرمى الحارس صالح مهدي كما أن البطء في الانتقال بالكرة من الوسط للهجوم وتغيير اللعب ساهم كثيرا في تمركز لاعبي اليرموك بشكل سليم الذين انتظروا الفرصة المتاحة لشن الهجمات المرتدة، وبالفعل جاءت الفرصة ومن أول هجمة تمكن يوسف نجف من افتتاح التسجيل لليرامكة بعد أن سدد كرة قوية أبعدها المدافع جمعة العنزي لترتد لنجف مرة أخرى ليضعها على يسار الحارس سليمان عبدالغفور (27)، وبعد الهدف كثف العربي من هجماته إلا أن تماسك دفاع اليرموك ويقظة الحارس مهدي في الكرات العرضية لم تعط العرباوية أي فرصة لمباغتة مرمى اليرامكة.



وفي الشوط الثاني، ضغط العربي مبكرا على مرمى اليرموك من أجل تعديل النتيجة وكان له ذلك بعد جملة فنية بدأها إبراهيما كيتا بتمريرة مخادعة للشاب عبدالله البلوشي الذي مررها عرضية بدوره من فوق الحارس مهدي لتصل إلى المهاجم بوبي الذي حولها برأسه في المرمى الخالي(54).



وحاول الأخضر تسجيل هدف التقدم وأضاع العديد من الفرص وسط دفاع متماسك من قبل لاعبي اليرموك إلا أن مهاجم العربي حسين الموسوي تمكن من تسجيل هدف التقدم والفوز للعربي بعد تسديدة قوية من كرة ثابتة حاول مهدي التصدي لها إلا أنها سكنت الشباك اليسرى لليرموك (85).



فوز الأبيض



وعلى ستاد صباح السالم، دشن الكويت حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على برقان 4-0 ليحصد نقاطه الثلاث الأولى، فيما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة، سجل الأهداف: يعقوب الطراروة (35) وفهد العنزي (46) وباتريك فابيانو (60) وحسين الحربي (91).



استحوذ الكويت على مجريات الشوط الأول وتميز بالانتشار وتنوع محاولات الاختراق من العمق والأطراف، وفي المقابل، اجاد برقان التنظيم الدفاعي من وسط الملعب والانطلاق عبر المرتدات وكانت أولى محاولات الأبيض بتسديدة للظهير محمد الفارسي ابعدها الحارس نواف المنصور (4)، كما سدد محمد كمارا بقوة لكن الحارس المنصور كان في المكان المناسب لا بعادها الى ركنية (7) ليواصل الأبيض سطوته على المباراة، ومن كرة مرتدة مرر عمر المسبحي كرة بينية للغيني سوما تاري الذي سدد الكرة بيد الحارس حميد القلاف (16) وكاد الأبيض ان يفك النحس عبر جملة فنية انتهت ليعقوب الطراروة الذي سدد بيد الحارس المنصور(22) واخطأ المنصور اخطأ في ابعاد كرة ليخطفها يعقوب الطراروة ويسكن الكرة الشباك (35).



وفي الشوط الثاني، تجلت خبرة لاعبي الكويت ونجح فهد العنزي من اضافة الهدف الثاني للكويت بعد ان تلقى عرضية جمعة سعيد ليسدد العنزي الكرة بقوة في الزاوية البعيدة للحارس المنصور(46) ومن تمريرة جميلة لسعيد انتهت لفابيانو سدد الكرة في شباك الحارس المنصور(60)، وفي الوقت بدلا من الضائع اضاف حسين الحربي الهدف الرابع (91) لتنتهي المباراة بفوز عريض للأبيض.



وفي لقاء آخر، تمكن الشباب من الفوز على الفحيحيل 5-1، سجل أهداف الشباب عيسى باه 12 و57 ومسعود فريدون16 وليما 26 وعبدالله الباذر 66، فيما سجل هدف الفحيحيل الوحيد محمد هاني 46 وبذلك رفع الشباب رصيده الى 4 نقاط بينما ظل رصيد الفحيحيل متجمدا عند نقطة واحدة.