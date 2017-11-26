توج فريق قطاع الأمن الخاص بلقب بطولة المرحوم العميد محمد الحمد لكرة اليد التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي سنويا تخليدا لذكراه وتمكن الأمن الخاص من التغلب على فريق قطاع الإدارات المعاونة بالضربات الترجيحية 18-17 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 14-14.
وفي نهاية البطولة، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار وأمين سر اتحاد الشرطة الرياضي اللواء سعود الخضر، والعقيد حقوقي أحمد العازمي مدير الخدمات المساندة في الإدارة العامة للتحقيقات، ولؤي الحمد نجل المرحوم محمد الحمد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.