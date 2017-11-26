«عبروا عن إنسانيتكم، وابتعدوا عن المصالح الشخصية». بابا الفاتيكان فرانسيس يناشد المسؤولين في كل مكان الترحيب باللاجئين وحمايتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وينتقد رجال السياسة الذين يثيرون المخاوف من أجل مكاسب شخصية. بابا الفاتيكان فرانسيس يناشد المسؤولين في كل مكان الترحيب باللاجئين وحمايتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وينتقد رجال السياسة الذين يثيرون المخاوف من أجل مكاسب شخصية.

«لا تتردد أبدا في الدفاع عما تؤمن به». الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية مينا سوفاري خلال مشاركتها في احتجاج مناوئ لاستخدام فراء الحيوان في صناعة الملابس الشتوية. الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية مينا سوفاري خلال مشاركتها في احتجاج مناوئ لاستخدام فراء الحيوان في صناعة الملابس الشتوية.

«أنت لا تستطيعين تغيير والديك». بهذه العبارة رد أصدقاء ويلو (17 سنة) ابنة النجم ويل سميث، عندما اشتكت سوء حظها لأنها نشأت في أسرة شهيرة بهوليوود، بينما تريد هي تحقيق آمالها في عالم الفن والسينما بمفردها بعيدا عن أبيها وأمها. بهذه العبارة رد أصدقاء ويلو (17 سنة) ابنة النجم ويل سميث، عندما اشتكت سوء حظها لأنها نشأت في أسرة شهيرة بهوليوود، بينما تريد هي تحقيق آمالها في عالم الفن والسينما بمفردها بعيدا عن أبيها وأمها.

«الحقيقة أنني لم أفكر يوما في أن أدخل هذا المجال». عارضة الأزياء كلوديا شيفر تكشف لأول مرة مدى شغفها بالأمومة، وذلك خلال إعرابها عن إعجابها بـ كايا جوردن (16 سنة) ابنة الممثلة والعارضة الأميركية سيندي كروفورد. عارضة الأزياء كلوديا شيفر تكشف لأول مرة مدى شغفها بالأمومة، وذلك خلال إعرابها عن إعجابها بـ كايا جوردن (16 سنة) ابنة الممثلة والعارضة الأميركية سيندي كروفورد.

بابا الڤاتيكان يناشد المسؤولين في كل مكان حماية اللاجئين.. وكلوديا شيفر تكشف عن شغفها بالأمومة.. وابنة ويل سميث تشتكي من شهرة أسرتها!