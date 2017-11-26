ناصر العنزي

ما زال القادسية يبحث عن لاعبين أجانب لضمهم الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وطرحت عدة أسماء ومن بينهم المحترف السابق ديفيد سيلفا بعد فسخ عقده في قطر، وتردد أن هناك شخصيات قدساوية ستتحمل تكاليف لاعب محترف على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي قطع الشك باليقين وكتب في حسابه الالكتروني بأنه انتشر مؤخرا ادعاءات وأقاويل بأن فواز الحساوي وعد بجلب محترف للقادسية وهذا الكلام غير صحيح، وإنني لن أبخل بالمساهمة مع إخواني إذا دعا الأمر واحتاجوا وقفتي.

وشدد الحساوي على أنه في خدمة «القلعة الصفراء» ولا عمره قصر في دعمه لكن البعض يتكلم بلساني وهذا أمر مسيء لسمعتي لأن فواز الحساوي إذا قال فعل وإذا وعد أوفى.

ورد نجم القادسية مساعد ندا على الحساوي «قول وفعل واخوانك اللاعبين يشهدون على ذلك، وبعد اجتماعنا معك تواعدنا بالانطلاق من جديد».