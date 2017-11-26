أحمد السلامي

أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يعقوب العنزي عن رصد مكافآت مالية لكل لاعب يسجل في مرمى العربي في المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد وذلك بعد أن نجح الفريق في الفوز على الفحيحيل 5-1.



وقال: لقد أثبت لاعبونا علو كعبهم وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية ترتقي إلى مستوى التطلعات، والفوز بخمسة أهداف دفعة واحدة دلالة على عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي، ونتطلع إلى استمرار تحقيق النتائج الايجابية التي تعود بالنفع والفائدة على الفريق وترفع من معنويات اللاعبين.

واستطرد العنزي في حديثه قائلا: أعلنت في وقت سابق تقديم مكافأة مالية لكل لاعب يسجل هدفا في مرمى الفحيحيل وتم توزيع المكافآت النقدية على اللاعبين الذين سجلوا الأهداف الخمسة وهم عيسى باه صاحب الهدفين ومسعود فريدون والمحترف ليما وعبدالله الباذر، وذلك تقديرا مني لجهودهم وتحفيزا من أجل مواصلة مشوارهم في منافسات البطولة بثبات واتزان.

وأشار إلى أنه مستمر في تقديم المكافأت المالية لكل لاعب يسجل في مرمى العربي في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد والتي ستكون من المباريات المهمة لكلا الفريقين، مشيرا إلى أن الهدف من المكافآت هو تحفيز اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم خلال شوطي المباراة بهدف الصعود إلى الأدوار المقبلة.