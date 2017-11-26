يحيى حميدان

يتصارع العربي والساحل على البطاقة السادسة والأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز لكرة السلة عندما يلتقيان اليوم في ختام الدور التمهيدي في صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة عند الساعة السادسة مساء.

ويلعب اليوم أيضا، القادسية مع اليرموك في الـ 6، والكويت مع كاظمة في الـ 8 وذلك في صالة نادي النصر.

ويتشارك القادسية وكاظمة والجهراء في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدمين على الكويت والنصر (16)، ثم العربي والصليبخات والساحل (13)، واليرموك والشباب (11)، وأخيرا التضامن في المركز الحادي عشر والأخير برصيد 8 نقاط، علما بأن الكويت يمتلك مباراة مؤجلة أمام التضامن ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وضمنت فرق القادسية وكاظمة والجهراء الكويت والنصر تواجدها في الدوري الممتاز الذي سينطلق في 2 فبراير المقبل، فيما تبقى مقعد وحيد شاءت الصدف أن يكون بين «الأخضر» و«أبناء أبو حليفة» اللذين يتساويان بنفس رصيد النقاط ويبقى التأهل مرهونا بما يقدمه كل طرف في لقاء اليوم.

ويقود العربي المدرب خالد القلاف الذي يعتمد على الشقيقين فهد ورباح الرباح ومحمد المطيري، ويفتقد لجهود عمران نذير ويوسف بورحمه، فيما يتولى تدريب الساحل المدرب عيد القحطاني الذي استطاع أن يضع الفريق في هذا المكان على الرغم من الظروف التي عاشها خلال الفترة السابقة.