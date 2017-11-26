مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الشباب (تحت 19 سنة) لكرة القدم، حيث يسعى المتصدر القادسية (24 نقطة) الى مواصلة انتصاراته عندما يستضيف الجهراء (10 نقاط).

ومن المتوقع ان يحظى اللقاء بالكثير من الإثارة والندية نظرا لما تضمه صفوف الفريقين من عناصر واعدة.

وعلى ستاد صباح السالم، يخوض الكويت (21) في المركز الثاني مباراة سهلة امام الصليبخات (3)، ويشهد ستاد علي صباح السالم الموقعة المثيرة التي تجمع النصر (19) مع التضامن (16)، حيث يدخل الفريقان المباراة قادمين من خسارتين مؤثرتين، ما يشير الى رغبة كل منهما في التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات.

ويستقبل الساحل (16) منافسه العربي (12)، وعلى ستاد التضامن يلتقي اليرموك (12) مع الفحيحيل (5)، وعلى ستاد ثامر يلتقي السالمية (10) مع الشباب (نقطة واحدة)، ويحل كاظمة (9) ضيفا على خيطان (3).