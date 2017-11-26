عبدالعزيز جاسم

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك هاني الصقر إن «اليرامكة» خسروا ٣ نقاط أمام فريق كبير كالعربي ١-٢ في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس ولي العهد.

وبيّن أن اللاعبين طبقوا تعليمات الجهاز الفني من خلال إغلاق المنطقة والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي جاء منها هدف التقدم واضعنا بعدها اكثر من فرصة لتأمين الهدف لكننا لم نتمكن من ذلك.

وأشار الصقر إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من تدريبات الأمس على ان يستعد بقوة من اليوم لمواجهة الصليبخات في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل والتي سندخل فيها من اجل الفوز من أجل المحافظة على أمل بلوغ الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أن الفريق سيفتقد خدمات القائد أحمد هاني للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد نهاية المباراة، إلا أننا على ثقة بباقي اللاعبين وسد النقص.