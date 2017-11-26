مبارك الخالدي

ثمن المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل الدور الكبير لرئيس الجهاز الإداري للفريق جمال الكاظمي ونائبه خليل البلام والمدرب محمد إبراهيم والذي أثمر الفوز على اليرموك 2-1 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد.

وقال العبكل لـ «الأنباء»: تعرض الفريق الى ضغط نفسي كبير قبل المواجهة المهمة أمام اليرموك ولا أحد يعلم المعاناة النفسية والمعنوية التي عاشها الفريق قبل المباراة من إصابات متتالية للاعبي خط الدفاع وهما احمد محمد ابراهيم وشوقي السعيد لينضما الى قائمة المصابين، ما أوقع المدرب ابراهيم في حرج كبير ولكن الكاظمي والجهاز الطبي للفريق لعبا دورا كبيرا في إعادة الروح قبل المباراة بتهيئة الموجودين.

وأضاف: كما لا أنسى الموقف المحفز للبلام والكابتن علي مقصيد بين الشوطين حيث طلبا من اللاعبين عدم إهدار التعب والجهود التي سبقت المباراة واللعب بشكل مغاير في الشوط الثاني وهذا ما تحقق لتنقلب النتيجة لمصلحة «الأخضر».

وقال: لا شك ان المباراة المقبلة أمام الشباب صعبة للغاية فالأخير قادم من فوز معنوي كبير على الفحيحيل، والعربي يريد مواصلة الانتصارات لكننا على ثقة بلاعبينا لتجاوز الخصم.

الاقتراب من الأنصاري

وفي شأن متنصل، علمت «الأنباء» ان «الأخضر» بات قريبا من ضم لاعب المنتخب الأولمبي ونادي خيطان طلال الأنصاري الى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.