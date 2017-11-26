ناصرالعنزي - مبارك الخالدي يحيى - حميدان - أحمد السلامي

اكتسح الجهراء خيطان بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت أمس ضمن المجموعة الثانية لكأس سمو ولي العهد ويحافظ بذلك على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما ظل رصيد خيطان خاليا من النقاط.



وسجل رباعية الفريق الجهراوي كل من عبيد رافع (32) وفيصل زايد (67) والكاميروني ارون مبامبي (70) والبرازيلي فرانسيسكو توريس (84).

وفي المجموعة نفسها، أنهى القادسية مهمته أمام النصر بنجاح وخرج فائزا بنتيجة مثالية قوامها أربعة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، في حين بقي النصر على نقاطه الثلاث بعد مباراة هيمن الأصفر عليها لعبا ونتيجة.

هاجم القادسية طويلا في الشوط الأول وسجل في الدقيقة 44 هدفا جميلا عن طريق البرازيلي ريناتودي ليما بعد تسديدة متقنة من خارج المنطقة سكنت مرمى الحارس عبدالرحمن الشريفي، وظهر الأصفر الطرف الأفضل بعدما احسن وسطه المكون من صالح الشيخ وأحمد الظفيري ومحمد الفهد ودي ليما في السيطرة على الكرة لأغلب فترات الوقت والتمهيد لهجمات سريعة شكلت خطورة بتواجد بدر المطوع وأحمد الرياحي اللذين أرهقا دفاع الخصم بتحركاتهما، ووضح على الأصفر الإصرار على تسجيل هدف بعد ان تعاونت خطوطه في فرض السيطرة المبكرة على المباراة، فيما لم يكن النصر بمثل ما كان عليه في المباريات السابقة وخصوصا خط وسطه الذي كان غير فعال ولم يخدم خط الهجوم فقلت كراته في منطقة جزاء الأصفر.

أهداف متتالية

في الشوط الثاني، انهمرت الأهداف القدساوية وسجل الأصفر هدفا ثانيا عبر صالح الشيخ بعد جهد طيب من بدر المطوع وأحسن الشيخ إيداع الكرة المرمى (47) ليبرهن على أحقية فريقه في السيطرة على المباراة، وسريعا تمكن أحمد الرياحي من إضافة الهدف الثالث برأسه بعد تحضير متقن من بدر المطوع (54)، وبعدها سقطت المباراة بيد الأصفر في حين بقي النصر مدافعا كي لا تزداد نتيجة المباراة، ولكن الأصفر لم يهدأ وسجل هدفا رابعا بإمضاء صالح الشيخ (70).



وواصل الأصفر سيطرته في أفضل مباراة لعبها حتى الآن. أدار المباراة الحكم جاسم جعفر ولم يجد صعوبة في إدارتها.

تفوق سلماوي

أثبت السالمية علو كعبه بالتغلب على كاظمة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد، وسجل الهدف روجيه تواندوبا (71).

وبهذا الفوز ارتقى السماوي الى النقطة (4) وبقي الخاسر عند رصيده السابق (3) نقاط.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للسالمية من حيث الاستحواذ وتنوع طرق الوصول الى المرمى لكنه افتقد الى اللمسة الأخيرة.

وفي المقابل، بدأ كاظمة بشكل مثالي وكان قريبا من التسجيل لولا الرعونة التي تعامل معها عمر الحبيتر في فرصة مواتية لكنه أطاح بالكرة خارج الملعب (2) وأرسل جوليانو تسديدة مرت جوار القائم الأيمن للحارس سطام الحسيني تراجع بعدها البرتقالي ليبسط السالمية سيطرته بفضل حيوية عدي الصيفي وفيصل العنزي من الجانبين ومرر الصيفي عرضية متقنة، لكن فراس الخطيب تأخر في التعامل مع الكرة (20).



وفي الشوط الثاني واصل السالمية افضليته ومن مجهود فردي لروجييه على الجبهة اليمنى ارسل عرضية تعامل معها نايف زويد بشكل مباشر لكن الحارس الدوسري تألق في ابعادها (54).

ومن كرة ثابتة نفذها الخطيب لتسقط امام التكتل الدفاعي ليغمزها روجيه في شباك الحارس الدوسري (71). وكاد البديل عبدالله الطفيرى ان يعيد كاظمة الى اجواء المباراة، لكن الحارس الحسيني تصدى ببراعة لكرته (78) لتنتهى المباراة بفوز ثمين للسالمية.

هدفان لفرحان

وفي لقاء آخر، تمكن التضامن من الفوز على الساحل 2-1 وسجل هدفي التضامن فرحان سعد (20 و86 ركلة جزاء) بينما سجل هدف الساحل أوليفيرا في الدقيقة 91، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. وبهذا الفوز حصل التضامن على اول 3 نقاط، بينما ظل رصيد الساحل متجمدا دون اي نقطة.