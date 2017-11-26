يعقوب العوضي

لا تحظى معظم الألعاب الفردية القتالية بتسليط الضوء الاعلامي عليها رغم الانجازات الكثيرة التي تحققها عبر ابطالها من الحلبات الكويتية، «الأنباء» التقت بالملاكم حسام غازي الحاصل على عدة ميداليات محلية واقليمية تراوحت بين الذهب الفضة والبرونز، واثنى على حرص الصحيفة على تغطيتها الفعاليات الرياضية عامة والملاكمة خاصة ومواكبتها للتطور الإلكتروني عبر التحول لخطوة التفاعل بالكامل.

وتحدث حسام عن مسيرته، وقال: بدأت ممارسة اللعبة في موسم ١٩٩٤ وانضممت لنادي القرين منذ موسم ٢٠١٣، اذ لمست المعاملة الاحترافية وتقدير اللاعبين من مجلس الادارة، فكان الاهتمام بتجهيزنا كلاعبين بالمعسكرات والاحتياجات والتركيز على جميع الجوانب الذهنية والبدنية وايضا الجوانب المادية والمعنوية.

وتوجه بالشكر والعرفان لرئيس نادي القرين أحمد الشريع والرئيس الفخري احمد الشحومي.

واضاف الجهاز الفني للملاكمة بوجود جاسم بوفتين وسعد الحجرف كمدربين من ذوي الخبرة والتاريخ العريق في اللعبة ساهم كثيرا في تطوير المستوى الفني العام لجميع اللاعبين ويستحقان الاشادة بجهودهما الكبيرة، مشيرا الى ان حلبات الملاكمة في الكويت تزخر بمواهب كبيرة في مختلف الاوزان وتحتاج الى رعاية واهتمام لتحقق المزيد من الانجازات وتواصل مسيرة الملاكمة.

وتابع قائلا: لا يمكننا كلاعبين الرد على اهتمام مجلس الإدارة سوى بالحصول على الذهب في مختلف المنافسات فمهمتنا رفع اسم وعلم الكويت بمختلف المحافل وايضا تمثيل القرين بالمستوى المأمول.

وعن الخطط المستقبلية، قال: انتهج نظام تدريبي حازما تحت اشراف ادارة متميز ومدربين قادرين على تلبية طموح اي لاعب واداري يتطلع لتحقيق الألقاب.