توج فريق فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء بكأس النسخة الأولى لبطولة الفنادق لكرة القدم HFC التي أقيمت على ملاعب المسيلة MSF بالفوز على فريق فنادق IHG في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة مصطفى سلام «بطولة الفنادق هي أول مسابقة من نوعها في الكويت، وأقيمت على ملاعب المسيلة لكرة القدم، اتسمت البطولة بالتنظيم المميز بفضل الجهد الكبير المقدم من جميع العاملين في هذه المسابقة التي أقيمت وسط مشاركة واسعة من الفنادق بالكويت».

وأضاف سلام أن البطولة شهدت لمحات فنية وندية وإثارة كبيرة من جميع الفرق المشاركة من أجل التتويج بلقب أول نسخة والدخول في لائحة الشرف.

يذكر أن البطولة أقيمت بمبادرة من مجموعة من العاملين في الفنادق المختلفة على رأسهم رئيس البطولة مصطفى سلام ممثلا عن فندق موفنبيك البدع.

وضمت البطولة العديد من فنادق الكويت مثل فندق موفنبيك البدع، وريجينسي، والشيراتون، والجميرا، والنخيل، وسيمفوني، وماريوت، ومجموعة فنادق (أي اتش جي)، وسفير الفنطاس، وادمز، وكوبثورن ميلينيوم الجهرا، وهوليدي ان داون تاون، وفندق المارينا 1، فندق المارينا 2.

بدوره قال مدير عام فندق موفنبيك البدع ماجد جبر معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز «أبارك لأبطال فندق كوبثورن الجهراء على هذا الفوز والحصول على كأس البطولة الأولى للفنادق لكرة القدم للعام الحالي 2017».

وأضاف: لقد أسعدنا المشاركة في حدث بهذا الحجم، حيث التنظيم المتقن بروح إيجابية عالية، والذي يضم زملاء من جميع الفنادق العاملة بالكويت، ورؤية الروح الطيبة بين المشاركين لإسعاد الجمهور، ومحبي هذه اللعبة.