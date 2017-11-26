اختتمت بطولة الكويت لسيارات الـ «كارت» منافساتها، امس، والتي نظمها النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين في رياضة الكارت.

وتمكن عشرة متسابقين من التأهل للسباق النهائي، حيث احتل المتسابق احمد المحمد المركز الأول وجاء يوسف جمال ثانيا ومهدي عبدالله ثالثا، أما في فئة النساء فحافظت زهراء عيسى على المركز الأول، ونورهان احمد ثانيا فيما حلت انفال ملك ثالثا.

وعقب الختام، قال رئيس النادي الشيخ أحمد الداود، إن البطولة شهدت مستوى فنيا عاليا وكانت الإثارة والندية السمة البارزة للمنافسات، ما يعكس تطور هذه الرياضة في البلاد والقدرات الفنية التي يمتلكها المتسابقون.

وأضاف الداود ان تطور الرياضة والمشاركات بالأعداد الكبيرة من المتسابقين، يدل على نجاح النادي في استقطاب فئات كبيرة من الشباب لهذه الرياضة تحت مظلته وخلق البيئة التي تسهم في تطور المستوى ورقيه.

وأعرب عن الشكر للحضور والمشاركين وللهيئة العامة للرياضة على حرصها الكبير على توفير كل سبل النجاح لرفع راية الكويت عاليا في جميع التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.