توج الفارس احمد المضاحكة بطلا لارتفاع ١٣٠سم في البطولة الثانية لنادي المسيلة لقفز الحواجز بعد اداء مميز ودون اخطاء، وجاء الفارس عبدالله الروضان بالجواد كاستيلا في المركز الثاني دون اخطاء، واحتل الفارس عبد الوهاب الفارس بالجواد لومباردي المركز الثالث، ويوسف الصباح بالجواد انجوي في المركز الرابع، وعبد الله العوضي بالجواد أدير يو في المركز الخامس.

وقام بدر الميلم بتكريم الفرسان الفائزين وهنأهم بالأداء وأعرب عن سعادته للمشاركة الكبيرة في البطولة وأشاد بالإنجازات الطيبة التي حققها فرسان الكويت في قطر، وتمنى المزيد من النجاح لرياضة القفز خاصة بعد وجود مواهب عديدة من الفرسان والفارسات.