عبدالعزيز جاسم

ذكر مصدر لـ «الأنباء» أن حارس مرمى كاظمة حسين كنكوني لا يعاني من أي إصابة ولا يوجد هناك أي اختلاف بينه وبين الجهازين الإداري والفني وأن عدم مشاركته أمام السالمية أول من أمس في الجولة الثانية لكأس ولي العهد (0-1) جاءت بقرار من المدرب البرتغالي انتوني اوليفيرا الذي يرغب في إشراك الحارس فواز الدوسري في البطولة وإعطائه المزيد من الفرصة.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يعقد الجهازان الإداري والفني اجتماعا مع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل من أجل تحديد أولويات الفريق من المحترفين والتعاقد مع اثنين على أقل تقدير.