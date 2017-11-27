عبدالعزيز جاسم

أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي استغرابه من الحملة الموجهة ضد السماوي فيما يتعلق بقرارات الحكام خصوصا لدى المحليين، مشيرا إلى أن هناك من قال ان هدف التسلل على القادسية في الجولة الأولى بكأس سمو ولي العهد جاء من تسلل وهناك من يخالف هذا الرأي وهدف الفوز أمام كاظمة كان محل اختلاف أيضا في وجهات النظر لذلك لا توجد حالة مؤكدة بمساعدة الحكام للسماوي قائلا «ان السالمية تعرض لكثير من الظلم التحكيمي وما فيهم أحد تكلم ولا ذكر هذا الظلم لكن بالنهاية أقول لهم ما ترمى إلا الشجرة المثمرة واحنا ماشين بطريقنا بفضل التعاون بين مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني والتزام اللاعبين».

وقال الخالدي لـ «الأنباء» دخلنا مواجهة كاظمة من اجل الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط من أجل مواصلة المشوار نحو بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس ولي العهد وهو نفس الأمر الذي سنقاتل من اجله في مواجهة النصر في الجولة الثالثة والتي إن تحقق فيها الانتصار سنكون قد اقتربنا خطوة من الأدواء النهائية، مشيرا إلى أن مباراة البرتقالي شهدت عودة تألق نايف زويد وفيصل العنزي وهو أمر مريح للجهاز الفني كونهما أحد الركائز المهمة بالفريق.

وأشار الخالدي إلى أن المهاجم فهد الرشيدي سيعود غدا من الرياض بعد تعافيه من الإصابة وسيدخل التدريبات بشكل طبيعي، بينما لن يتمكن الحارس خالد الرشيدي من المشاركة في المباريات المقبلة لحصوله على إجازة خاصة يحضر من خلالها لحفل زفافه المقرر له 8 ديسمبر المقبل، أما لاعب الوسط شاهين الخميس فهو تماثل للشفاء لكن مشاركته لم تحدد بعد.