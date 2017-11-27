أحمد السلامي

أبدى مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء نواف جابر ارتياحه من الأداء والنتيجة التي انتهت عليها المباراة أمام خيطان 4-0 قائلا: لقد نجح لاعبونا في تحقيق ما هو مطلوب منهم حرفيا في أرضية الملعب، حيث قدموا مباراة كبيرة ارتقت إلى مستوى التطلعات وهو مؤشر إيجابي على انضباط الفريق والتزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك الذي يقدم خلاصة خبرته في سبيل تطوير فريق الجهراء وتمكينه من المنافسة على أعلى المستويات.

وقال: من يرد المنافسة في بطولة كأس ولي العهد فعليه أن يصب جل تركيزه على نقاط المباريات بغض النظر عن الأداء من ناحية فنية ويجمع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى الهدف المنشود، ولكن نحن في نادي الجهراء نركز على الأداء الفني وحصد النقاط في آن واحد، وهو الأمر الذي يساهم بتطوير الفريق بشكل كبير.

وأضاف: الجهراء يقع في مجموعة صعبة ومبارياتنا تدرج من حيث المستويات بصورة تصاعدية وستكون مواجهاتنا القادمة أكثر قوة وندية إذ سنلتقي كاظمة وهو واحد من الفرق المنظمة داخل المستطيل الأخضر، ونعمل حاليا كجهاز فني على إعداد قراءة متكاملة بهدف تنظيم الفريق وتجهيز اللاعبين ليكونوا قادرين على تطبيق الخطة والظفر بنقاط المباراة الثلاث.

ولفت جابر إلى أن الجهراء وضع ضمن حساباته تجاوز كافة العقبات وعدم التأثر في أي حدث مع التركيز على المستوى الفني وحسم أي لقاء بالفوز وهو أمر إيجابي يساهم في رفع معنويات اللاعبين الذين يسعون إلى أن يصعدوا إلى الأدوار القادمة وصولا إلى نهائي الكأس.

وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف ولم يتم تسجيل غيابات في صفوفه وسيتم التعامل بحذر مع اللاعبين للحفاظ عليهم وإبعادهم عن الإصابات حتى لا يحدث أي خلل في الفريق.