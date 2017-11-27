عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي أن الفوز على النصر برباعية دون رد في الجولة الثانية من كأس سمو ولي العهد جاء في وقته بعد التعادل أمام السالمية في الجولة الأولى 1-1، مشيرا إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول لكنه تمكن من إنهائه بالشكل المطلوب بعد تسجيل البرازيلي ريناتو دي ليما، لافتا إلى أن التزام اللاعبين بطريقة وتكتيك المدرب ساهم كثيرا في الظهور بمستوى مميز كما أن الأصفر يسير في رتم تصاعدي، وهو أمر إيجابي لقادم المواجهات.

وبين الشطي أن هناك عددا من اللاعبين سيتم تجهيزهم لمواجهة التضامن في الجولة الثالثة السبت المقبل من بينهم مساعد ندا وفيصل سعيد وسيف الحشان وهذا الآخر يتلقى العلاج حاليا في عيادة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن لاعب الوسط عبدالعزيز المشعان يحتاج لفترة لا تقل عن 3 أسابيع حتى يتمكن من المشاركة حسب الجدول التأهيلي الموضوع له من قبل متخصصين.

وأضاف الشطي: مباراة التضامن لا تقل أهمية وقوة عن باقي المباريات السابقة، وكذلك المقبلة لذلك نحتاج إلى التركيز والقتال والظهور في مستوانا لكي نحصد النقاط الـ 3 وبالتالي مواصلة التقدم نحو التأهل للدور نصف النهائي.

وأشار الشطي إلى أن تدريبات الفريق ستستأنف اليوم بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من تدريبات الأمس، مبينا أن المهاجم البرازيلي تياغو بيريرا لا يعاني من أي إصابة وكان ضمن قائمة اللاعبين في دكة البدلاء، إلا أن المدرب داليبور ستاركفيتش فضل إراحته وإشراك احمد الرياحي في مركز الحربة وهذا الأخير ظهر بمستوى مميز في مباراة النصر.