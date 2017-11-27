عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في النصر فيصل العدواني إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة القاسية من القادسية برباعية دون رد في الجولة الثانية من كأس ولي العهد، خصوصا أن الفريق قدم مستوى جيدا في الشوط الأول، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أننا راضون عن أداء اللاعبين بشكل عام والذين يدركون ان باب التأهل لنصف التأهل ما زال مفتوحا للجميع لذلك سنقاتل في كل مباراة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف العدواني: لست من الذين يحبون مبررات الخسارة، لكن الفريق تعرض لإصابة الظهيرين في الجهة اليمنى مساعد طراد ومحمد العازمي قبل المواجهة وزاد عليهما تعرض المدافع الغاني إيمانويل إيفوري للإصابة خلال المواجهة على الرغم منه أنه يجيد اللعب دائما في قلب الدفاع لكن اضطررنا لإشراكه في الجهة اليمنى لحالة النقص، مشيرا إلى أن هناك أخطاء غير مقصودة حدثت في أهداف القادسية من بينها تغيير اتجاه الكرة قبل دخولها المرمى.

وأشار العدواني إلى أن المهاجم طلال العجمي سيعود في مواجهة السالمية في الجولة الثالثة بعد انتهاء فترة إيقافه وسننتظر تقرير الجهاز الطبي بشأن مشاركة مساعد طراد وإيمانويل إيفوري الذي تعرض لإصابة في الانكل، بينما تأكد غياب العازمي لعدم تعافيه من الإصابة.