يحيى حميدان

تعمل إدارة فريق الكرة بنادي خيطان على تصحيح الأوضاع خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل وذلك بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق حتى هذه اللحظة في بطولة دوري الدرجة الأولى وكأس ولي العهد، حيث يحتل المركز الأخير في كلتا البطولتين.

ويقوم الجهاز الفني باختبار عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية، وهم: لاعبان محليان وكذلك لاعب آسيوي، ويرفض مسؤولو النادي الكشف عن هويتهم تحسبا لعرقلة اجراءات التوقيع معهم خلال يناير، علما بإن اللاعبين المحليين قريبان بنسبة 80% من التوقيع مع خيطان.

من جهته، قال إداري خيطان مصطفى عزيز إن الفريق يمر بظروف قاهرة خلال الفترة الحالية بسبب بعض الاصابات وكان آخرها المهاجم فواز مبيلش، الذي شعر ببعض الألم في الرقبة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الجهراء والتي خسرها 0-4 مساء اول من امس ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس ولي العهد، وفضل الجهاز الفني إراحته خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف عزيز في حديث مع «الانباء» أن المدرب محمد الانصاري يحاول قدر الامكان تصحيح الاوضاع من خلال تغيير مراكز اللاعبين بسبب النقص الشديد في صفوف الفريق.

وبيّن أن الفريق «راح يتعدل» خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال تعزيز صفوف خيطان باللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، مشيرا إلى أن مسألة رحيل أحد المحترفين تقف على المستوى الذي سيقدمه حتى يناير وحسب الاسماء المعروضة من قبل متعهدي اللاعبين الاجانب.