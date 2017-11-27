أحمد السلامي

أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة بنادي التضامن خالد شبيب أنهم ارتأوا منح المدرب الصربي رادي لفريق الكرة جميع الصلاحيات في اختيار المحترفين الثلاثة الذين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال عرض السير الذاتية وأشرطة الفيديو الخاصة بهم والذي يراه قادرا على خدمة أهدافه سيتم استخراج سمة دخول له لإخضاعه للتجربة لعدة أيام حتى يتمكن من التعرف على قدراته بشكل مباشر على أن يتم بعدها التعاقد معه بصورة رسمية.

وقال: بصورة مبدئية المدرب رشح 3 محترفين سيتواجدون في البلاد خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير وسيخضعون للتجربة لعدة أيام ومن بعدها سيتم تحديد مصيرهم سواء بالتعاقد معهم أو تجربة غيرهم.

وأضاف: نعمل خلال الفترة الحالية على إعداد وتجهيز الفريق بصورة متكاملة وقد أتحنا الفرصة في مباراتنا الأخيرة أمام الساحل للاعبينا هادي مربع ومشعل الشمري اللذين أثبتا وجودهما وتركا بصمة واضحة للعيان من خلال تحركاتهما الواضحة وتمركزهما الجيد، الأمر الذي انعكس على الفريق بصورة عامة بشكل إيجابي.

واستطرد شبيب في حديثه قائلا: حققنا أول 3 نقاط على حساب الساحل بالفوز بهدفين سجلهما فرحان سعد ونتطلع إلى أن يكون القادم أفضل وأن يكون لفريقنا دور مهم في المراحل المتقدمة من البطولة، مشيرا إلى أن الفريق افتقد خدمات حمد أمان وفيصل عجب ويوسف العنيزان وسلطان خلف وآخرين ومع ذلك تمكنا من تخطي العقبات وتحقيق ما كنا نتطلع إليه.