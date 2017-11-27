يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بإقامة ثلاث مباريات ضمن اليوم الأول من الجولة الثامنة من مرحلة الدمج، فيلتقي برقان (١٤ نقطة) مع العربي (٥ نقاط)، بينما يتواجه النصر (٣ نقاط) مع كاظمة (١٣ نقطة)، وفي المباراة الاخيرة يلعب السالمية (١٤ نقطة) مع الساحل (نقطة واحدة).

وبطبيعة الحال تتجه الانظار لمواجهة العربي مع برقان والتي يدخلها الاخضر بشعار لا بديل عن الفوز اذا ما اراد الحفاظ على بصيص امل التأهل الى الدوري الممتاز.

فالأخضر في وضع لا يحسد عليه خاصة بعد تعادله الاخير مع القرين في مباراة مفصلية في مسيرته في الدوري، والمدرب بورت ماجيك يعتمد على اسماء بارزة منها عبدالله مصطفى وسلمان الشمالي وحسين الصايغ ووليد القلاف، بينما يملك برقان ومدربهم محمد مسعودان افضلية النتائج الايجابية، ويعتمد الفريق على عدة عناصر منها صالح عطوان، عبدالله العطية، مبارك دحل، مشاري العتيبي والمتألق في حراسة المرمى فهد كرم.

ويعتبر الفريقان متكافئين فنيا وعلى مستوى اللاعبين ايضا التساوي حاضر ولكن الكرة تعطي من يعطيها ويبقى اداء اللاعبين في الملعب هو الفيصل في النهاية وللظفر بأداء ممتاز ونتيجة مرضية يجب الابتعاد عن الشد والتوتر العصبي.