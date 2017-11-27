حقق بطل العالم في الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق المركز الاول في الجولة الثالثة من بطولة العالم التي اختتمت في مدينة دبي. وأعرب العبدالرزاق في تصريح لـ «كونا» عقب التتويج عن بالغ سعادته وفخره لعزف السلام الوطني للكويت على منصة التتويج بعد حصوله على المركز الاول وتصدره الترتيب العام لنقاط بطولة العالم والتي ستختتم الشهر القادم في مدينة الشارقة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو.اي.ام). وقال ان ما حققه هو ثمرة العمل الجماعي للطاقم الفني وتعاون الجميع «بمن فيهم الإخوة الإماراتيون من متسابقين وغيرهم حيث وفروا جميع التسهيلات المطلوبة».

وأثنى العبدالرزاق على اهتمام ومتابعة وكيل الديوان الاميري لشؤون الأسرة الشيخ صباح ناصر الصباح له ودعمه خلال مسيرته الرياضية، وكذلك توجه للشكر الى الرعاة كل من شركة زين للاتصالات والخليج للكابلات وبيت التمويل الكويتي على جهودهم ودعمهم المستمر لهم.

وتنافس في سباق الجولة الثالثة لبطولة العالم للدراجات المائية بدبي أكثر من 60 متسابقا من 25 دولة من ضمنها الكويت والإمارات.

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق قد دخل موسوعة «غينيس» قبل عدة أشهر بعد ان بلغ مجموع ألقابه على مستوى كبار المحترفين في مجال الدراجات المائية 8 ألقاب عالمية وذلك في أول انجاز من نوعه يسجل باسم الكويت.