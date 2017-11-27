تنطلق في الساعة 3:00 عصر اليوم منافسات الاجتماع الرابع لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي بمشاركة 46 جوادا على 5 أشواط.

وتتجه الأنظار الى الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 2000 متر (10 أثمان) على كأس المغفور له الشيخ مبارك الحمد بمشاركة 8 جياد وهم «المقرب» للدعية، و«عز حمود» لدسمان، و«تصدر» للعذاب من الأحمدي، و«همال» للبدين من الجهراء، و«الطارف» لثامر البقمي من الجهراء، و«عاصوف» للديحاني من الفروانية، و«فصام» للغريبان، و«مخزون» للدابان.

كما تتنافس 8 جياد على كأس النائب طلال سعد الجلال لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1000 م (5 أثمان) في الشوط الرابع وهم «ياحيف» و«الغوش» للدعية، و«عز الله» للملا، و«غلا موزة» للنشاما، و«عقيق» لدسمان، و«نوماس صالح» للعصيمي، و«شبيه الريح» للسرور، و«غلا أنفال» للفراج من الأحمدي.

من جانبه قال مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية عميد إسطبل الدعية الشيخ عبدالله السلمان في تصريح صحافي «شكرا لكل الداعمين لسباقات النادي، وهم ورثة المغفور له الشيخ مبارك الحمد في الشوط الخامس، والنائب طلال سعد الجلال الذي يرعى الشوط الرابع».

وأضاف السلمان «تم السماح للجياد والأفراس المثبتة عضوية في نادي الصيد والفروسية المشاركة في النوادي الأخرى حسب الشروط والقوانين المتفق عليها في محضر الاجتماع رقم 2/2017».

وبين مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية بأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وتطور ملحوظ في سباقات الخيل بالنادي بفضل تكاتف الجميع لخدمة رياضة الآباء والأجداد.